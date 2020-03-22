أنغام تخوض التحدي في أول ظهور لها بعد الانفصال عن أحمد ابراهيم

بعد الإعلان عن انفصالها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، قررت الفنانة أنغام عدم التواري عن الأنظار وأطلت على الجمهور من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، كاشفةً فيه عن قبولها المشاركة في التحدي الذي أطلقه النجوم باسم تحدي الخير.

وكانت الفكرة الأساسية من تحدي الخير هو مساعدة الأشخاص الذين تضرروا جرّاء فيروس كورونا المنتشر حاليًا والمصنف كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية، لتكون الفنانة أنغام من بين النجوم الذين قبلوا التحدي، حيث قالت في الفيديو:

"أنا قبلت تحدي أمير طعيمة وباذن الله هتكفل بـ80 أسرة، وبتحدى يسرا وغادة عبد الرازق وإلهام شاهين وهاني فرحات".

وفي غضون 24 ساعة، لاقى مقطع الظهور الأول لأنغام عقب انفصالها عن زوجها أكثر من 400 ألف مشاهدة، وتوجه محبيها لها بالشكر والامتنان على مشاركتها في التحدي.

الجدير بالذكر أن أنغام لم تظهر أبدًا الفترة الماضية وظل خبر انفصالها عن أحمد ابراهيم طي الكتمان ولم تتحدث عن تفاصيل تخص الموضوع، ولكن بحسب مصادر مقربة ذكرت التقارير الصحفية أن الأمر قد حدث بالفعل والانفصال تم رسميًا.

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