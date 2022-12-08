أنغام تستانف نشاطها الفني بعد تعافيها

استأنفت المطربة أنغام نشاطها الفني بعد ان تخطت أزمتها الصحية الأخيرة، وعادت لتصوير الحلقات الجديدة من البرنامج الذي يحمل اسمها، وبدأت بحلقة مع النجم اللبناني رامي عياش، بينما تم تأجيل حفلها المنتظر في القاهرة لموعد آخر في شهر فبراير/شباط من العام المقبل.

بدوره صرح طبيب الفنانة الدكتور أكرم العدوي، إنها عادت إلى المنزل بعد تلقيها العلاج المناسب مبينا أن وضعها الصحي عاد طبيعيا ومستقرا بشكل كبير، وتماثلت للشفاء بشكل تام ، وأضاف أنه وفقاً لحالتها الصحية فهي قادرة على العمل من الناحية الطبية ، ولكن قرار عودتها للفن من جديد خلال الفترة المقبلة هو قرارها الشخصي.

وسبق أن أعلنت أنغام وقف نشاطها الفني بالكامل، بعد تعرضها لمضاعفات كبيرة عقب الخضوع لجراحة عاجلة.