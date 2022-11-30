طبيب أنغام يزف بشرى سارة لجمهورها

طمأن الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد، جمهور المطربة المصرية أنغام على وضعها الصحي، معلناً أنّها بدأت الأكل والشرب بصورة طبيعية. وذكر أن الأطباء سمحوا لأنغام بالعودة إلى المنزل ، غير أنها فضلت البقاء في المستشفى لمدة يوم أو يومين إضافيين للاستشفاء.

وقال العدوي في مداخلة هاتفية مع برنامج (السفيرة عزيزة) الذي يبث على قناة (DMC) المصرية، إن وضع أنغام تطلب إجراء جراحة نسائية كبيرة، مشيرا إلى أن رد الفعل من أجسام معينة أدى لنوع من الانسداد الجزئي في الأمعاء.

يذكر ان إدارة اعمال الفنانة كانت قد أصدرت بيانا رسميا منذ عدة أيام جاء فيه (تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن).