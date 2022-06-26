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أنغام ومطرف المطرف يشعلان السوشال ميديا بفيديو الصقفة!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 26 حزيران / يونيو 2022 - 11:31
أنغام
أنغام

تصدر مقطع الفيديو الذي يجمع كل من الفنانة المصرية أنغام والفنان الكويتي مطرف المطرف مواقع التواصل الاجتماعي، فحركتهما العفوية خلال حفلهما الغنائي في الكويت كانت مثار حديث السوشال ميديا.

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أنغام ومطرف المطرف في حفل الكويت 

أشعلت أنغام ومطرف المطرف أجواء حفل الكويت بتأديتهما أشهر أغانيهما، وقد تعاونا على أداء أغنية "لا تهجى" على خشبة المسرح بطريقة مميزة جمعت بين صوتيهما الرائعين، لكن ما لفت الأنظار هو محاولة أنغام طلب مساعدة مطرف على التصفيق، خاصة وأنها أجرت عملية في يدها اليمنى.

أثناء أداء أغنيتهما، مدَّت أنغام يدها بتجاه مطرف، الذي بادلها بإمساك يدها، لكنها أشارت عليه برغبتها في التصفيق، وما كان منه سوى ضرب يده بيدها في لفتة عفوية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، فكتبت إحداهن: "احس قالتلي عطني المايك بس ما سمعها عدل حتى اهيا انصدمت من ايده 😂😂😂 واثنينهم منحرجين".

وعلَّقت أخرى: "تقوله زأف يعني صفق 👏 بس هو من الرربكة مافهم".

وشارك الفنان الكويتي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" فيديو يجمعه بأنغام، وأرفقه بتعليق: "أنا مستحيل إني ابيعك.. لو على حد السيوف.. نورتي و أبدعتي فأمتعتي و تألقتي كعادتكِ دائماً".

أنغام تحتفل بتخرج ابنها من المدرسة

وفي وقت سابق، احتفلت النجمة أنغام بتخرج ابنها الأصغر عبد الرحمن من المدرسة، حيث نشرت صورا له أثناء التخرج عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام)، وعلقت قائلة:"فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيوني يا أحن وأجمل ولد في الدنيا ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة، وعقبال كل الولاد".
 

 

أنغام تجري عملية جراحية في كتفها

وحول الأزمة الصحية التي تعرضت لها أنغام، فقد أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، إذ تحمَّلت الآلام طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.

وكانت قد طمأنت أنغام جمهورها عبر حسابها على موقع "تويتر"، و كتبت: "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ، ممتنة لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

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وكان أول ظهور لها بعد التعافي في حفل غنائي ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، حيث أطلَّت مرتديةً فستانًا أسود راقٍ بينما ربطت يدها بالواقي.

 

أنغام

كلمات دالة:أنغاممطرف المطرفحفل الكويتالكويت

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