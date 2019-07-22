أوزجان دينيز يقضي وقتًا ممتعًا مع طليقته وابنه.. هل يعودان سويًا!

بعد انتشار صورة تجمع النجم التركي اوزجان دينيز مع طليقته شايدة اتاكان، والتي أثارت جدلًا واسعًا حيث ظهرا وهما يدًا بيد في منطقة بودروم بعد فترة قصيرة من أخبار طلاقهما.

وفي الوقت الذي شكك البعض بأن تكون اتاكان هي من ظهرت في الصورة وذلك لالتقاطها من الخلف، انتشرت صور جديدة للثنائي مع ابنهما كوزاي تكشف عن قضائهما وقتًا مميزًا سويًا، وتؤكد صحة الصورة الأولى.

وأثارت هذه الصورة عدد من التساؤلات حول إمكانية عودة دينيز إلى زوجته، ومنحهما علاقتهما فرصة جديدة، خاصة أن دينيز لم ينتقل من مسكن الزوجية بعد الطلاق.

وكان برنامج الصفحة الثانية قد كشف منذ فترة عن انفصال النجمين بعد مرور عامًا واحدًا على زواجهما، إلا أن اتاكان قامت على الفور بنشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها مع بعض من كلمات الحب محاولة نفي الخبر.

ليسارع دينيز بتسريب ورقة الطلاق مؤكدًا بذلك اخبار الانفصال، وبعد تأكيد الخبر انتشرت أنباء عن اتفاقية الطلاق والتي نصت على قيان دينيز بمنح أتاكان منزلين وسيارة ونفقة شهرية.

يُشار إلى ان اوزجان دينيز كان قد احتفل بزفافه على شايدة اتاكان التي تصغره بـ 20 عامًا في السنة الماضية.

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