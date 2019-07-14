بعد الضجة التي أحدثها في لبنان... صورة بوراك أوزجيفيت قيل الشهرة تصدم الجميع

تعمد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة قديمة للممثل التركي بوارك أوزجيفيت قبل الشهرة، ردًا على الضجة التي أحدثها خلال زيارته الأخيرة للبنان.

وظهر بوارك في الصورة بملامح مختلفة تماماً عن ملامحه الحالية بعد الشهرة، فبدا بملابس مهلهلة وشعر منكوش وبشكل غير مهندم.

وأثارت الصورة سخرية واسعة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشرها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وكان الفنان التركي قد أحدث ضجة كبيرة خلال الزيارة التي قام بها النجم للعاصمة اللبنانية بيروت، وأظهرت فيديوهات تدافع عدد كبير من المعجبين وسط الصراخ والبكاء في أحد المتاجر التي زارها ما استدعى تدخل رجال الأمن لفض الجمهور من حوله.

وتسبب المشهد في انتقاد عدد من النجوم اللبنانيين ما حدث وأبرزهم الفنانة ألين لحود التي كتبت عبر حسابها على "تويتر" تعليقاً على حدوث حالات إغماء: "غط ع قلبك تسلميلي؟ كرمال بوراك؟ وآكلي تاكلك أنت واللي نمى فيكي ثقافة المسلسلات التركية" وغيرها من التعليقات المنتقدة لتصرفات شباب وفتيات لبنان.

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