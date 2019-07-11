ساروهان هونيل: تلقيت عرض زواج من أميرة سعودية.. ورفضت مبالغ ضخمة من سيدات خليجيات!

كشف الفنان التركي ساروهان هونيل الشهير بشخصية أسمر في الوطن العربي خلال حوار صحافي له مؤخرًا، انه تلقى عرض للزواج من أميرة سعودية.

وأضاف هونيل: " في السابق تلقيت الكثير من العروض لتناول الطعام مع نساء من الشرق الأوسط، كانوا من كبار الشخصيات وعرضوا مبالغ كبيرة لكني رفضت. لكن مؤخراً اجتمعت مع نساء من فئة كبار الشخصيات من السعودية والكويت.. لم أظهر هذا للصحافة و اكتفيت بالتقاط صور تذكارية معهم".

ويبدو أن معجبي النجوم الأتراك في الوطن العربي وتحديدًا بين أوساط الجنس اللطيف، يدفع بعض الشركات الإعلانية لاستقطاب هؤلاء النجوم إلى هذه الدول، حيث سافر قبل أشهر الفنان التركي بوراك اوزجفيت بدعوة من إحدى الشركات إلى الكويت للالتقاء بعدد من سيدات الأعمال هناك.

وسبق للنجم التركي ساروهان هونيل أن تلقى هدية باهظة الثمن من ثري عربي في عيد ميلاده الـ 49، حيث كشف هونيل وقتها للصحافة التركية أن ثري عربي قام بتقديم هدية باهظة الثمن له عبارة عن ساعة يد، إلا أنه شكر هذا المعجب ورفض أن ياخذ الهدية منه بشكل ودي دون توضيح أي أسباب لهذا الرفض.

واستطاع النجم التركي ساروهان هونيل تحقيق نجاح كبير في الوطن العربي من خلال شخصية أسمر التي جسدها في مسلسل "وتمضي الأيام".

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