النجم التركي بوراك أوزجيفيت يوجه رسالة لجمهوره بعد واقعة لبنان

وجه الفنان التركي بوراك أوزجيفيت، رسالة لجمهوره، بعد الفوضى العارمة التي سببها أثناء استقباله في لبنان، ونتج عنها وقوع حالات إغماء وفوضى، بأحد المولات، خلال تواجده لافتتاح محلّ تجاريّ ببيروت.

قال بوراك، تعليقًا على أول صورة نشرها له من لبنان، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام": "شكراً بيروت على كل ما وجدته، نراكم قريبًا".

يذكر أن الممثل التركي بوراك أوزجفيت وصل بيروت ليشهد افتتاح أحد المحلات التجارية التي يمثل هو الوجه الاعلاني لها، وحدثت حالة من الفوضي من قبل الجمهور الذي احتشد لالتقاط الصور التذكارية معه، ما أسفر عن تكسير المحلات في المول التجاري، وحدوث العديد من التلفيات.

ومع تزايد عدد الفتيات وصراخهن وتدافعهن تدخل الأمن محاولا السيطرة على الوضع، لكنه فشل في ذلك واضطر أوزجيفيت للهرب والاختباء في غرفة بعيدًا عن مكان التجمهر.

وأثارت الصور والفيديوهات التى انتشرت للجمهور اثناء استقباله، حالة من الجدل بين اللبنانيين الذين تساءلوا عن سبب هذا الهوس في بلد مليء بالنجوم والنجمات. فيما عبر عدد منهم، عن غضبهم للحالة الفوضويّة والطريقة، التي تمّ بها استقبال النجم، حيث طرح أحد الشباب سؤال "هو ما في شباب في لبنان".

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