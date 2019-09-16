سارة الودعاني تكشف حقيقة خضوعها لعملية نفخ الشفاه وهذا ما قالته للجمهور (فيديو)

كشفت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني عن شكلها الجديد من خلال مقطع فيديو أطلت فيه على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت في المقطع بشفاه منتفخة بشكل واضح جدًا، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يتحول شكلها هكذا.

وأعربت الودعاني خلال الفيديو عن ندمها على ما قامت به، لتتعرض لموجة من الانتقادات من قبل الجمهور الذي حمل في طياته رسالات عتب ولوم، حيث كتب لها أحدهم قائلًا: " “أحس قلبي موجوع على سارة الودعاني”، وغردت أخرى “سارة الودعاني ظلمت نفسها وربي أنت جميلة مايحتاج تلعبي بنفسك”، وغرد ثالث ” ليه ياسارة خربتي شفايفك وربي شفايفك كانت من الشفايف المثاليه ليه لعبتي بخلقة ربي”!".

الجدير ذكره أن سارة كشفت فيما بعد أنها لم تخضع لأي عملية تذكر ولم يتغير أي تفصيل في ملامحها، وأوضحت أن كل ما قامت به مجرد خدعة سينمائية فقط لا غير.

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