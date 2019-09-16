ابنة نانسي عجرم "ليا" في أول صورة واضحة لها تحصد أكثر من نصف مليون إعجاب (صورة)

يحرص في العادة النجوم على إخفاء صور أطفالهم عن الجمهور بهدف إبعادهم عن الأضواء إلا أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كسرت القاعدة المتعارف عليها بين المشاهير يوم أمس، وقامت بمشاركة أول صورة توضح ملامح طفلتها الثالثة "ليا" عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

واجتمعت نانسي في الصورة مع باقي أفراد عائلتها وهم زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وابنتاها إيلا وميلا، وعلى ما يبدو أن الصورة تم التقاطها على شرف "ليا"، حيث تعد الصورة الأولى لها التي يتم فيها الكشف عن ملامحها بشكل واضح، وتركت نانسي تعليقًا قالت فيه: "يا رب بارك لنا في طفلتنا الملاك ليا".

الجدير ذكره أن نانسي عجرم احتفلت بولادتها لطفلتها الثالثة ليا في شهر فبراير الماضي، وقامت في وقتها بطرح أغنية تحمل اسمها "ليا" كما فعلت في كل مرة أنجبت فيها سواء مع ابنتها "إيلا" أو "ميلا"، ومن المقرر أن تطل نانسي في الأيام القادمة من خلال برنامج المواهب "ذا فويس كيدز".

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