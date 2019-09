نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات ديمة الجندي وتعلّق: "رسالة لكل فاشلة حيوانة"!

فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس ☀️💕 واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن : يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك أو يبلط البحر أو يشرب من مية البحر أو يشربو سم #الاحترام_للمحترم_فقط يللا #غود_نايت 😘 #Repost @shamsofficial_ (@get_repost) ・・・ #رسالة ارسلها لكل #حيوان ضايقك وحب يصغرك امام نفسك او الناس خليهم يفهمون انك في السما هناااااااااك وهم تحت الارض مدفونين مع حقدهم #شكر خاص للشاعر وصح لسانك اثير التميمي

