نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات ديمة الجندي وتعلّق: "رسالة لكل فاشلة حيوانة"!

قررت الفنانة السورية نسرين طافش الرد على اتهامات الفنانة ديمة الجندي لها خلال ظهورها في برنامج "أكلناها" مع الفنان باسم ياخور، وقامت بمشاركة مقطع فيديو إلى جانب الرد الذي كتبته، يظهر فيه شخص يلقي الشعر حول عدم اهتمامه بالمنتقدين والفاشلين الذين يريدون جذب الانتباه بأي وسيلة.

وجاء في تعليق طافش الذي كتبته عبر حسابها على موقع إنستغرام: " فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس".

وتابعت: " واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك أو يبلط البحر أو يشرب من مية البحر أو يشربو سم".

وكانت ديمة الجندي قد ردت على سؤال في برنامج "أكلناها حول إذا ما كانت ستقبل ببطولة عمل يجمعها بنسرين طافش وقالت بأنها على الأرجح وبشكل كبير ستعتذر عن العمل لأن نسرين أذت صديقتها ديمة بياعة التي هي بمثابة أخت لها، مضيفة أنها لا يمكنها العمل مع أشخاص يؤذون الآخرين.

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