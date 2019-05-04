أول تعليق من هيفاء وهبي بعد تقليد نانسي عجرم لها (فيديو)

خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأول تعليق ورد على مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، وذلك عقب قيام الأخيرة بتقليدها بطريقة كوميدية ومرحة أثناء حلولها ضيفة على برنامج "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد.

وشاركت وهبي المقطع الخاص بمقابلة نانسي عجرم في برنامج "لهون وبس" والتي قامت فيه بتقليد صوت وطريقة أداء الديفا عندما غنت أول أغنية لها، وتركت هيفاء تعليقًا قالت فيه: " جميلة، ومحبوبة ولا زالت تتذكر أول أغنية لي على الإطلاق..وأنا أحبها أيضًا".

قالولي عنو كلام لنجمة الجماهير @HaifaWehbe بصوت الدلع ل @NancyAjram 😍😍 #لهون_وبس في أهضم من هيك!؟ 😍♥️ pic.twitter.com/4jscHOdSjo — Dory Zoughaib (@doryzogheib) ٢ مايو ٢٠١٩

يذكر أن هيفاء وهبي ستطل في شهر رمضان 2019 من خلال مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل “الواد سيد الشحات"، وهو من بطولة: أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد فتحي، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج شركة سينرجي.

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