أول تعليق من والدة حلا الترك على انتقالها للعيش مع والدها.. الفلوس السبب!

خرجت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن صمتها الذي التزمته تجاه اختيار ابنتها العيش في منزل والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته المطربة المغربية دنيا بطمة.

وقالت والدة حلا الترك في مقطع فيديو متداول لها عبر السوشيال ميديا: "هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية.. يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني".

وفضلت حلا الترك اختيار العيش مع والدها فور وصولها السن القانونية لحرية الاختيار، بعدما كانت قد أمضت الأعوام الأخيرة الفائتة مع والدتها منى السابر بقرار من المحكمة بانتقال حضانتها إلى والدتها.

وبعد إعلان حلا الترك عودتها للعيش في منزل والدها، استغنت والدتها منى السابر عن الحجاب بشكل نهائي وفاجأت الجميع بصورة جديدة لها بدونه، فاستبدل الجمهور تعاطفه معها بهجوم كبير فور نشرها صورها بدون حجاب.

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