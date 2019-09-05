أحمد فلوكس: بحب هنا شيحة.. ولهذا السبب رفضت فيلمًا مع "جاكي شان وجون سينا"

حذر الفنان المصري أحمد فلوكس، من التطاول على طليقته الفنانة هنا شيحة، قائلا إنه لن يصمت تجاه أي شخص سيتعرض لحياته الشخصية.

وأكد فلوكس في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود عداوة مع هنا شيحة بعد الانفصال بل على العكس فهو يحبها بشدة وكذلك أهلها كذلك ويحترمها جدًا، بحسب قوله.

وأضاف الفنان المصري: "ما يجمعنا أكبر من أي شيء، وهذا ليس ديباجة ولكن واضح حتى من طرفها بعدما هنأتني بفيلم الممر"، متابعًا: "متأكد يوم ما يحصل لي حاجة هتكون هنا شيحة في ضهري ونفس الكلام هي متأكدة وعرفاني كويس".

ومن جانب آخر، كشف فلوكس، سر رفضه فيلمًا عالميًا من أبطاله جاكي شان وجون سينا، مؤكدًا أن عرض المشاركة في العمل تزامن مع توقيعه مع المخرج شريف عرفة على فيلم "الممر".

وأشار إلى أن الفيلم العالمي من بطولة جاكي شان وجون سينا وكان يتم تصويره في الصين، وكان يتوجب عليه السفر إلى هناك لتصوير مشاهده وفق جدول زمني محدد، بجانب تصوير مشاهده في فيلم "الممر"، وهذا كان أمرًا صعبًا للغاية.

وأضاف: "كان هناك فارق 5 أيام لاختيار أحد الفيلمين، ولكنه في النهاية فضل المشاركة في "الممر"، مشيرًا إلى أن نجله سيف أخذ موقفًا غاضبًا منه بسبب عدم مشاركته مع ممثلين عالميين يحبهم، ولكن بعد حضوره العرض الخاص للفيلم غير رأيه وعانقه بحرارة.

وكان فلوكس وهنا قد أعلنا قبل نحو شهرين انفصالهما في هدوء بسبب وجود خلافات وعدم التوافق بينهما.

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