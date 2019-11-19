أول رد من ريم مصطفى بعد اتهامها بتخريب العلاقة بين أصالة وزوجها طارق العريان

بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام من كل صوب، وقيل بأنها السبب في الأزمة التي وقعت منذ فترة بين أصالة وزوجها والمخرج طارق العريان، لم تستطع الفنانة ريم مصطفى أن تجلس مكتوفة الأيدي دون أن ترد على كل هذه الأقاويل والاتهامات في حقها.

وفي أول رد لها، أعربت ريم مصطفى عن استيائها بعد أن قام البعض بإقحام اسمها في موضوع أصالة وزوجها، وقالت أنها تجمعها علاقة طيبة معهم، ومن المستحيل أن تكون يومًا ما سببًا في أي خلاف بينهما مهما كانت الظروف التي تحيط بها أو الأسباب.

وأضافت ريم في تصريح صحفي، أنها تتمنى أن يكون ما يتردد عن خلاف أصالة وزوجها طارق العريان مجرد شائعات، لأنها تراهما رمز للحب والإخلاص وثنائي رائع، مؤكدة أن ذكر اسمها في مثل هذه المواضيع يسبب لها الضيق وهو ما يجعلها ترغب في الابتعاد عن مواقع التواصل تجنبًا للتعليقات السلبية التي من الممكن أن تتلقاها.

وكانت الشائعات قد طالت أسماء أخرى منذ بدء الخلاف بين أصالة وزوجها، مثل نسرين طافش، ولكن أصالة خرجت عن صمتها في النهاية وطالبت بوضوح عدم التدخل في حياتها الشخصية مع التأكيد أنها لا يمكنها الاستغناء عن شريكها في الحياة والفن.

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