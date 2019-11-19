الفنانة غادة عادل تخضع لعملية جراحية عاجلة وهذه تفاصيل حالتها الصحية!

حالة من القلق سادت الأجواء خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول خبر دخول الفنانة المصرية غادة عادل إلى المستشفى، للخضوع لعملية جراحية عاجلة، حيث أنها شعرت بآلام قوية في المعدة لم تستطع تحملها.

وبعد أن تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة ما الذي تعاني منه الفنانة غادة عادل، تبين أنها تعاني من "الزائدة"، وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات لاستئصالها، وبحسب ما ذكر موقع الفن فإن النجمة المصرية أجرت العملية في أحد المستشفيات الخاصة يوم الأحد الماضي وغادرت المشفى في اليوم التالي.

وعلى الصعيد الفني، من المقرر أن تشارك غادة عادل في الفترة القادمة في أعمال عدة على مستوى السينما المصرية، ومن بين هذه الأعمال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم المصري كريم عبد العزيز.

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