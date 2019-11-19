أصالة توجّه رسالة لطفل مصاب بـ"متلازمة التراجع الذيلي" بعد أن تعرّض للتنمر..شاهدوا ماذا قالت له!

أثارت الفنانة أصالة نصري إعجاب متابعيها من خلال رسالتها المليئة بالحب والدعم للطفل القطري المشهور على مواقع التواصل الذي يدعى غانم المفتاح وهو مصاب بمرض نادر معروف باسم "متلازمة التراجع الذيلي"، وكان سبب تلك الرسالة هو تعرّض الطفل للتنمر من قبل أحد الأشخاص عبر إنستغرام.

وبدأت القصة عندما طرح الطفل غانم المفتاح الموضوع عبر صفحته على إنستغرام، ونشر تعليق لإحدى المتابعين وصفه بالسلبي، وجاء فيه: "لو مكانه انتحر حياة قشرا الله يشفيه".

ورد الطفل غانم المفتاح على هذا التعليق السلبي في حقه، وقال أنه لا يتعامل عادة مع مثل هذه التعليقات بأهمية ويحاول تجاهلها إن أمكن، وطلب من متابعيه الرد على هذا الشخص دون تجريح وإخباره أن الحياة فيها الكثير وأن يقدموا له النصح والإرشاد، مؤكدًا أن صاحب التعليق لم يتسبب له بأي جرح أو مضايقة.

ومن هنا، جاء الرد من أصالة برسالة حملت في طياتها الكثير من الإيجابية والدعم المعنوي، وعلقت على ما قاله غانم المفتاح وما حدث معه وقالت: " الّلي زعّلك مو قادر يكون متلك ، هوّه إنسان بلا أخلاق وبلا تهذيب وبلا إنسانيّه ، وأنت قدوه بأخلاقك وثقافتك وإنسانيتك ، ماتزعل منّ هالأشياء لأنّها منّ أشباه بشر".

والجدير ذكره أن مرض غانم المفتاح "متلازمة التراجع الذيلي" هو عيب خلقي نادر الحدوث يغيب فيه كل من العجز، والعصعص، وتتشوّه فيه الفقرات القطنية، ويحدث هذا المرض بمعدل واحد من 25 ألف ولادة.

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