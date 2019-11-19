السعر الباهظ لتذكرة حفل أحلام في السعودية يثير استياء الجمهور..إليكم التفاصيل

تربّعت الفنانة الإماراتية أحلام على عرش الأغلى ثمنًا خلال فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب السعر الباهظ لتذاكر حفلها الذي أحيته يوم أمس في معرض "أنا عربية"، حيث أعرب العديد عن استيائهم بسبب المبالغة في ثمن التذكرة والتي وصلت إلى 18 ألف ريال.

وكان رئيس هيئة الترفيه العامة في السعودية المستشار تركي آل الشيخ قد علّق على هذا الأمر عبر تويتر وقال: " ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟في معرض أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة... موسم_الرياض موووولع واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي ... وصلت التذكرة ل ١٨ الف وريعها ل اعمال الخير".

ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟ 🇸🇦🇸🇦

في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة...#موسم_الرياض موووولع 🔥🔥 واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي ... وصلت التذكرة ل ١٨ الف وريعها ل اعمال الخير👍 pic.twitter.com/6oIVJDp7NI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ١٧ نوفمبر ٢٠١٩

وبحسب ما ذكرت مواقع سعودية، اضطرت لاحقًا الشركة المنظمة للحفل أن تأخذ تعليقات الجمهور بعين الاعتبار فيما يخص أسعار التذاكر، وتم تخفيض القيمة 50%، حيث بلغ سعرالتذكرة 2500 ريال، بعدما كانت قائمة الأسعار مطروحة على 5 فئات تبدأ بالفضي 2500 ريال، والذهبي 5000 ريال، والبلاتيني 7000 ريال، والماسي 10000 ريال، والملكي 15000 ريال.

من جهتها، كانت أحلام قد وجهت الشكر عقب انتهاء الحفل للمستشار تركي آل الشيخ ولكل من جاء للحضور والمشاركة في حفلها الذي أحيته، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستغرام.

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