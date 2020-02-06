أول رد من نانسي عجرم على اتهامات السرقة الفنية لأغنية (قلبي يا قلبي)

لا يمكن إنكار أن عام 2020 منذ بدايته وحتى الآن ليس هو ذاك العام المنشود والجالب للحظ السعيد بالنسبة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث أن أخبارها تصدرت المشهد بقوة، بداية مع جريمة القتل في الفيلا على يد فادي الهاشم، وأخيرًا وليس آخرًا السرقة الفنية لأغنية "قلبي يا قلبي".

وصدم الجمهور قبل أيام بعد أن كشف الفنان العراقي روني داوود عن تعرضه للسرقة الفنية من قبل نانسي عجرم من خلال أغنية "قلبي يا قلبي"، حيث تشابهت الأغنية في الاسم والكلمات مع اختلاف اللهجة وقام الفنان العراقي بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من خلال حسابه على فيسبوك.

وبعد انتظار الجمهور العربي صدور أي تعليق أو توضيح من نجمتهم المفضّلة فيما يخص موضوع سرقة أغنية "قلبي يا قلبي"، قررت نانسي الرد بطريقة غير مباشرة على الاتهامات الموجهة إليها، ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستمع لأغنيتها الجديدة وكأنها تقول "انتهى الأمر الأغنية لي حتى لو سرقة ولا أبالي بما يقال"، واكتفت بالتعليق على الفيديو قائلة: "أنا وهالغنية..غرام".

الجدير بالذكر، أن الفنان العراقي روني داوود لم يفقد الأمل في طريقه إلى استرجاع حقوقه الفنية في أغنية "قلبي يا قلبي"، وقرر متابعة المطالبة بما يملكه، وقرر الرد من جديد من خلال إعلانه عن إصدار قريب لأغنية جديدة تحمل عنوان "سراقين".

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