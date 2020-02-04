شذى سبت تفاجئ الجمهور بعقد قرانها..شاهدوا ماذا قالت (صورة)

تصدّرت الفنانة البحرينية شذى سبت محركات البحث على غوغل خلال الساعات الماضية وخاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أعلنت بشكل مفاجئ دون أي سابق إنذار عن عقد قرانها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

ونشرت شذى سبت صورة ظهرت فيها بعض ملامح الجلسة التي تم فيها عقد القران، ولم تكشف عن هوية العريس سواء تفاصيل معلوماته الشخصية أو حتى شكله، واكتفت بالتعليق قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قرآني، ما شاء الله تبارك الرحمن".

وبعد الإعلان عن هذا الخبر من قبل الفنانة شذى سبت، انهالت التهنئات والمباركات من الجميع، فكتبت لها شقيقتها شيماء سبت تهنئة بكلمات مؤثرة قالت فيها: "أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طربًا على نبضات قلبي، فأشدو لكِ بلحن سعيد، بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما على الخير".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام من بين المهنئين، حيث كتبت وقالت: "ألف مبروك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والفال لك يا رب أنت وخواتك، الله يكبر حظكم يا رب، ويبارك لها ولكم وعقبال كل البنات".

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال شذى سبت الفنية مشاركتها في مسرحية "ريا وسكينة" في 2019 والتي تم عرضها في المملكة العربية السعودية، وشاركها كل من أحمد الجشي ومحمد جابر وحسن الخلف وغيرهم.

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