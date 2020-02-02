بعد اتهام زوجها بالقتل العمد..نانسي عجرم متهمة بالسرقة..فهل هذه بداية النهاية؟

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، وبعد سنوات طويلة من العمل والتعب والوصول إلى القمة، قد يذهب كل هذا في مهب الريح وبلحظة لم تكن في الحسبان، وذلك ما حدث مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي بدأت تفقد بريقها واسمها في عالم الشهرة مع بداية عام 2020.

وبعد أن أصبحت أسهم الفنانة اللبنانية متدنية بسبب حادثة مقتل الشاب محمد الموسى عامل الفيلا على يد زوجها فادي الهاشم، اتجهت الأنظار من جديد إلى نانسي عجرم عقب طرحها لأحدث أعمالها الغنائية "قلبي يا قلبي"، ووجهت إليها اتهامات بسرقة الأغنية كاملة، وهو ما كشف عنه فنان عراقي يدعى روني داوود.

وكان الفنان العراقي روني داوود قد وجه اتهامات صريحة لنانسي عجرم بالسرقة، موضحًا أن أول تشابه في عنوان الأغنية "قلبي يا قلبي"، والثاني تقطيع أبيات الأغنية، والثالث فكرة الأغنية مع تغيير بسيط في بعض التفاصيل، وعن التشابه الرابع تابع قائلًا:

"التشابه الرابع أنا أقول في الأغنية قلبي يا قلبي وإيش فيك ما تهدى (بالخليجي)، وهي تقول قلبي يا قلبي تركني يا قلبي (باللبناني)، إيش فيك ما تهدى يعني إهدأ، وهي تقول تركني".

واستكمل: "التشابه الخامس أنا أقول حبك أسرني ليلي سهرني، هي تقول في عيوني أنت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي، والتشابه أنا أقول حبك أسرني وهي تقول في عيوني أنت وبس، وأنا أقول ليلي سهرني وهي تقول ليالي ليالي عم بسهر ليالي والتشابه في سهر الليالي".

هذا ولم تعلّق نانسي عجرم حتى الآن على أي من هذه الاتهامات الموجهة لها، وبعد مرور أقل من يومين على طرح أغنيتها "قلبي يا قلبي" على يوتيوب، قاربت على الوصول إلى أكثر من مليون ونصف مشاهدة وتصدرت الترند في عدة دول.

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