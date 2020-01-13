أول ظهور علني لهازال كايا برفقة طفلها (صور)

أطلت الممثلة التركية هازال كايا مع زوجها الممثل والمخرج التركي علي أتاي وابنها فكرت علي في أول ظهور علني في مكان عام، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها برفقة عائلتها بعد ولادتها، حيث خرجت لتناول العشاء برفقة زوجها في مطعم بمنطقة "نيشانتاشي".

وقامت هازال بإخفاء وجه ابنها عن عدسات المصورين والصحفيين، وعلقت لاحقًا وقالت: "أتمنى ألا تكونوا التقطم صورة لوجه طفلي، فنحن نخاف عليه من الحسد".

وفي سياق متصل، عند سؤالها إن كانت قلقة بسبب الوزن الزائد الذي اكتسبته بسبب الحمل، أجابت: "لا أهتم أبداً لذلك، فهو أمر لا يُخجلني، يكفني أن تكون صحة ابني بخير".

وقد لفت انتباه الصحفيين الأتراك نمرة سيارتهما التي كانت تبدأ بـ (F A) وهي الحروف الأولى من اسم ابنهما "فكرت علي"، ومن ناحية آخرى لوحظ وشم على شكل دراجة وضعته هازال على رقبتها من الخلف.





وكانت هازال في بداية عام 2020 قد نشرت صورة لابنها دون أن تُظهر وجهه احتفالًا بالعام الجديد، ويذكر أنه تم ولادة "فيكو" في 18 نوفيمبر 2019، وكان وزنه 2.68 كلغ، وطوله 46.5 سم.

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