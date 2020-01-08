بطل الطبيب المعجزة عريس في 2020

فاجأ الممثل تانير آولمز الجمهور، وذلك بعد أن نقلت مواقع تركية خبر مفاده أن بطل مسلسل "الطبيب المعجزة" عرض الزواج على حبيبته إيجه تشيشمي أوغلو وذلك خلال قضائهما للإجازة في بلجيكا.

وفي التفاصيل، تقدم النجم التركي تانير آولمز لحبيبته إيجه أوغلو بطريقة رومانسية مميزة، حيث أنه عرض عليها الزواج وهما يسيران على جسر في بلجيكا وهي أجابت بالقبول، وبحسب المصادر الصحفية التي تابعت الثنائي، فمن المتوقع أن يتم الزفاف في صيف 2020، بالإضافة إلى أن إيجه أوغلو نشرت بعض الصور من الرحلة.





من جهة أخرى، ذكرت المواقع التركية أيضًا أن آولمز قام بشراء منزل جديد يبلغ سعره 3 ملايين ليرة تركية، وعلى ما يبدو أن هذا البيت سيكون قريبًا هو عش الزوجية الخاص بالثنائي.

يذكر أن تانير آولمز جسّد دور "علي وفاء" في المسلسل التركي "الطبيب المعجزة"، ويتقاضى 30 ألف ليرة تركية أسبوعيًا عن دوره هذا، وهو دور طبيب مصاب بمرض التوحد والقصة مقتبسة من المسلسل الشهير "The good doctor".

وفي ذات السياق، عرضت يوم أمس الحلقة الأولى من مسلسل "العاجزون عن التشبث"، والذي تشارك فيه حبيبة تانير آولمز "إيجه أوغلو"، واستطاع العمل أن يحصل على نسبة مشاهدة جيدة وردود أفعال إيجابيه مع بداية عرضه.

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