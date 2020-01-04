هازال كايا تحتفل برأس السنة بصورة مع طفلها

احتفلت الممثلة التركية هازال كايا برأس السنة من خلال نشر صورة طفلها الذي بلغ الشهر ونصف "فكرت علي" عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وعلقت على الصورة "سنة جديدة سعيدة".

ظهر "فيكو" بالصورة وهو يرتدي بيجاما كاروهات مستوحاة من الكريسماس، ومزينة بنظارات، شجرة الميلاد و"بابا نويل". وحصلت الصورة على أكثر من 500.000 إعجاب.



ولد فكرت علي الطفل الأول للممثلة الجميلة هازال وزوجها الممثل والمخرج التركي علي أتاي في 18 نوفمبر الماضي، بعد علاقة حب استمرت لـ 5 سنوات وتكللت بالزواج في شهر فبراير الماضي.

وكانت قد نشرت صورة لها مع زوجها وابنها بعد ولادة ابنها بفترة قصيرة عبر حسابها على إنستغرام، بينما نشر علي اتاي صورة لعائلته الصغيرة بعد الولادة مباشرة.







ويذكر أن هازال قد تعرضت للتنمر أثناء حملها بسبب زيادة وزنها بشكل كبير حيث قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها بدت كأنها حامل بتوأم، مما دفع معجبينها لإطلاق لقب "أجمل حامل" عليها.

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