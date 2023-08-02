أول ظهور لابنة شريهان الصغرى في عيد ميلادها و الشبه بينهما لا يصدق!

البوابة-احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد ابنتها الصغرى (تالية القرآن) الرابع عشر. وشاركت شريهان جمهورها بصور من الاحتفال عبر حسابها على موقع (إنستغرام) و علقت على الصور قائلة: (ميلاد سعيد لنجمتي الساطعة).و كتبت في تعليق أخر: (تزيدينني فخرا بك كل يوم، لقد كانت أجمل رحلة شاهدتك فيها تكبرين لتصبحي تلك الشابة التي أنت هي عليها اليوم، أحبك يا قلبي وروحي).

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها شريهان عن ملامح ابنتها الصغرى بوضوح والتي أصبحت شابة أنيقة و ورثت جمالها و طول شعرها عن والدتها الفنانة ، على عكس الأعوام الماضية حيث كانت دوماً تظهرها من بعيد أو دون توضيح لملامح وجهها.

و كانت شريهان قد عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عاما بمسرحية (كوكو شانيل) التي عرضت عبر منصة (شاهد vip) عام 2021. مسرحية (كوكو شانيل) من بطولة شريهان، سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسرحية و من إخراج هادي الباجوري.