سخرية من النجمة التركية هازار ايرجوتشلو بسبب صورة بدون مكياج!

أثارت صورة بدون مكياج نشرتها النجمة التركية هازار ايرجوتشلو التي تربطها علاقة بالمخرج أونور جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت النجمة التركية هازار لانتقادات بسبب علاقتها بالمخرج الذي يكبرها بـ19 عامًا.

ونشرت صورة لها بدون مكياج قائلة: "الحقيقة" وسرعان ما انهالت التعليقات على صورتها: "هل حبيبك العجوز جعلك تشبيهنه؟" وكان هناك رأى آخر: "هي طبيعية جدا جميعنا نبدو مرهقين بدون مكياج".

يذكر أن هازار ايرجوتشلو ممثلة تركية شابة مواليد شهر يناير العام 1992 ، نشأت في قبرص الشمالية ، بدأت مسيرتها الفنية سنة 2010 ، أهم أعمالها مسلسل الطبقة المخملية في دور (جانسو) حيث نالت إعجاب الجمهور اشتهرت بأدائها في المسلسل التركي عودة مهند (2011-2013) وكذلك في المسلسل الدرامي مد وجزر (2013-2015)

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