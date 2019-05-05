ما السبب الحقيقي لانفصال النجمين كرم بورشين وسيريناي ساريكايا؟

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء مفادها أن سيريناي ساريكايا التي أنهت للتو علاقتها مع النجم الشهير كرم بورشين قد بدأت علاقة جديدة مع رجل أعمال شهير وأنه بسبب هذه العلاقة انفصلت عن النجم المحبوب كرم بورشين .

وبحسب جريدة "حريات التركية"، صرحت النجمة عبر حسابها على إنستغرام: “كل يوم استيقظ بذهول على سيناريو جديد، جميع التعليقات والأخبار التي لا صحة لها بسبب انفصالي أجدها تمثل عدم احترام لي وغير لائقة بما عشته في الفترة الأخيرة.. ليس بالضرورة وجود طرف آخر لإنهاء أي علاقة.. رجاء دعونا لا نفقد الود والاحترام المتبادل".

من جانبه قال النجم كرم بورشين للصحيفة ذاتها: "أرجو منكم احترام الفترة التي قضيناها معًا.. جميع الأخبار التي نشرت حتى الآن غير صحيحة.. دعونا لانفقد الود والاحترام".

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