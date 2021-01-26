أول ظهور لتوبا بويوكستون في مسلسل "ابنة السفير".. والجمهور يودع "غيديز"

شغلت تطورات مسلسل "ابنة السفير" في الفترة الماضية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان بطلة العمل "نسليهان أتاغول" الانسحاب منه بسبب تعرضها لوعكة صحية، وانضمام الجميلة "توبا بويوكستون" للمسلسل بدلًا من نسليهان.

عرضت أمس أول حلقة للمسلسل التي تحمل اسم "هل الذهاب صعب أم البقاء؟" بوجود البطلة الجديدة "توبا"، حيث ظهرت في آخر الحلقة معلنة عن نهاية ملحمة قديمة وبداية واحدة جديدة.

إلا أن ظهور توبا لم يكن المشهد الوحيد الذي تحدث عنه الجمهور، فموت "غيديز" أحد نجوم العمل والذي جسده الممثل " اوراز كايجيلر اوغلو" كان له تأثير كبير على متابعي العمل.

#ابنة_السفير



اكرهه اجواء الفراق والوداع شي صعب حقيقي 💔 pic.twitter.com/nCkjskGcRL — الهنوف (@1_Daffodil) January 26, 2021

وبالعودة إلى ظهور "توبا" التي لم يعلن البعد عن اسم الشخصية التي ستقوم بتجسيدها فقد انقسم الجمهور حول وجودها في المسلسل وبدأت المقارنة بينها وبين زميلتها "نسليهان".

وهنا ترصد لكم "البوابة" بعض آراء الجمهور من رواد موقع "تويتر" حول المسلسل بحلته الجديدة.

غرد أحد متابعين المسلسل: "أضافه أقل من المستوى للمسلسل،شخصية نسلي ما أحد ينكر قوة تمثيلها و ابداعها بالمشاهد الدرامية فوق الوصف جدًا تبدع فيها و كل مرة تصدمنا،حتى وان حاولت توبا صنع فرق في الأحداث واستمرار المسلسل سوف يكون هناك فجوه كبيرة لأن قصة حب 'ناره وسنجار' لن تلغى من عقل المتابع!".

#ابنة_السفير



اكرهه اجواء الفراق والوداع شي صعب حقيقي 💔 pic.twitter.com/nCkjskGcRL — الهنوف (@1_Daffodil) January 26, 2021

وعلق آخر: "المسلسل بدون ناره مره خايس". وأضاف آخر: " احترت كثير اذا اكمل مسلسل ابنه السفير اولا حرفيا الحلقتين الماضيه شفتها باقل من نص ساعه حقيقي بدون ناره جدا ملل و مافي احداث نهائيا ان شاء الله توبا تحلي الوضع".

بينما قرر جمهور توبا متابعة المسلسل بسبب انضمامها له، فقال أحدهم: "بتابع ابنة السفير عشان توبا فيه، وتذكرني بمسلسل العشق الاسود".

إلا أن النصيب الأكبر من التعليقات كان لـ "غيديز" بسبب موته، وعبر الجمهور عن استيائهم من هذه النهاية لشخصية أضافت الكثير للمسلسل من وجهة نظرهم.

وفي نفس السياق، ارتفعت نسبة مشاهدة المسلسل في هذه الحلقة مقارنة بالتي سبقتها، ولكن ليس من المعروف اذا ستستمر بالارتفاع أو ستنخفض وينتهي المسلسل. خاصة أن الحلقة عرضت دون إعلان بسبب تصويرها أكثر من مرة بسناريو مختلف كل مرة.

كما تداول رواد المواقع الاجتماعي بأن هناك مناقشات واحتمال بأن يتم تغير اسم المسلسل بسبب تغير القصة بشكل كامل بعد انسحاب نسليهان وانضمام توبا.

كشفت بعض التقارير أن الشركة المسؤولة عن انتاج المسلسل دفعت مبلغ 3 ملايين ليرة تركية (404616 دولارا) بعد قبول توبا بويوكوستن المشاركة في المسلسل، بالإضافة إلى حصولها على 200 ألف ليرة تركية (26974 دولارا) كرسوم لكل حلقة من حلقات المسلسل. حسب ما تم تداوله عبر المواقع.

يذكر أن "توبا" ستمثل بجانب زميلها السابق "إنجين أكيوريك" الذي يجسد دور "سانجار ايفه". وكان قد جمعهما عمل سابق يحمل اسم "العشق الأسود".

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