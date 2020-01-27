أول ظهور لحفيد الزعيم "عادل إمام جونيور" شاهدوا ماذا قال (فيديو)

حرص المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام على تقديم ابنه للجمهور بعد أن قام الأخير مؤخرًا بإخراج فيلم قصير ونشره على موقع يوتيوب.

وفي أول ظهور فني لحفيد الزعيم والذي يحمل نفس الاسم "عادل إمام جونيور"، وجه الشكر للجمهور بعد التعليقات الإيجابية على فيلمه القصير، وقدمه أباه من خلال الفيديو قائلًا: "يا جماعة أنا جبتلكم العريس بتاع الفيديو.. شكرًا يا جماعة..عادل إمام جونيور لأول مرة".

وبحسب ما يرى الكثيرين، فمن المعروف عن المخرج رامي إمام أنه دائمًا ما يُبقي حياته الخاصة بعيدة عن الأنظار وعن السوشيال ميديا بشكل عام، إلا أنه على ما يبدو قرر هذه المرة وبناء على طلب ابنه عادل إمام جونيور أن يشارك جزء من حياته الخاصة مع الجمهور.

والجدير ذكره أن الجمهور العربي على موعد في شهر رمضان المقبل لمشاهدة أحدث أعمال الزعيم الدرامية في مسلسل "فلانتينو"، حيث تم الانتهاء تقريبًا من التصوير، على الرغم من مواجهة العمل لبعض الصعوبات والتأجيلات وخاصة أنه كان من المفترض عرضه رمضان الماضي.

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