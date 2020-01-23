كاظم الساهر بعد غياب.. شائعة زواج من فنانة مصرية وبرفقة معجبة تحبه بـ"جنون"!

تُعد الحياة الخاصة للقيصر "كاظم الساهر" موضوع دسم للإعلام بسبب نجوميته الواسعة، بالإضافة لحرصه على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن أعين الصحافة على قدر الإمكان، هذا عدا عن كونه فارس أحلام العديد من الفتيات سبب رومانسيته ووسامته.

وأعلن الفنان العراقي قبل مدة خطوبته من فتاة تونسية من خارج الوسط الفني تُدعى سارة، والتي ظهرت إلى جانبه أكثر من مرة في كواليس برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية للأطفال "The Voice Kids"، وانتشرت حينها العديد من الشائعات حولهما حتى اكدها الساهر بعد مدة، إلا أنه عاد وأعن انفصاله عن خطيبته.

​

هذا وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد اختفى منذ مدة عن مواقع التواصل الاجتماعي والحفلات، وانتشرت أنباء أن سبب اختفائه هو إصابته بتسمم غذائي استدعى نقله للمستشفى، إضافةً إلى إعتذاره عن حفله في موسم الرياض بسبب الأحوال السياسية غير المستقرة التي تمر بها بلده العراق، كما انتشرت شائعات حول وفاته بعد تعرضه للتسمم من قبل خطيبته، وهي الأخبار التي تم نفيها.

وبعد فترة من الغياب عادت الشائعات تلاحق الساهر، حيث انتشرت مساء أمس إشاعة عن زواجه من الممثلة المصرية ​منى ممدوح على خلفية صورة جمعتهما تم تداولها من إحدى المناسبات في برشلونة، إلا أن الأخيرة علقت على الموضوع بكلمتين "لا تعليق"!

​

من جهة أخرى تداول الجمهور اليوم فيديو لواحدة من معجبات القيصر والتي ظهرت إلى جانبه وهي تستعرض وشم إسمه على رقبتها مع أبيات شعر للشاعر نزار القباني الذي غنى له الساهر كثيرً، وحظي الفيدي بتفاعل كبير من رواد السوشال ميديا ووصف البعض طريقة حب المعجبة بـ "المجنونة".

للمزيد من قسم الترفيه:

حلا الترك تصدم الجمهور بإطلالة جريئة.. فيديو!