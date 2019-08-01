حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة في حادث سير في دمشق عن عمر 77 عامًا

أصيب الجمهور في الوطن العربي بحالة من القلق والذعر، وذلك عقب انتشار بعض الأنباء خلال الساعات الماضية والتي تفيد بأن الفنان القدير ياسر العظمة انتقل إلى الرفيق الأعلى إثر تعرّضه لحادث سير مروّع في العاصمة السورية دمشق.

وما أن بدأ الخبر بالانتشار والتداول بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نفت مصادر فنية وفاة ياسر العظمة وأكدت ذات المصادر أن الفنان في حال صحية جيدة ولم يتعرض لأي حادث وكل ما يتم تناقله من أخبار حوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت مصادر مقربة، أن الفنان ياسر العظمة على وشك بدء تصوير جزء جديد من مسلسله الشهير "مرايا" بعد غياب لسنوات طويلة ليتم عرضه في 2020، وسيتم التركيز في الجزء الجديد على الأزمات والأحداث الأخيرة في سوريا والتي بدأت في عام 2011.

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