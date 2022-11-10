احدث إطلالات "عفراء ساراتش أوغلي" بطلة مسلسل فريد "الطائر الرفراف"

أثبتت إطلالات النجمة التركية الجميلة "عفراء ساراتش أوغلي" في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام أنها تستحق التواجد في المسلسلات التركية خصوصاً بعد أن تركت بصمة في عالم التمثيل، لا سيما في مسلسل فريد الذي جسدت فيه شخصية "سيران"، فلا بد من متابعة احدث إطلالات عفراء ساراتش أوغلي بطلة مسلسل فريد.

من خلال الصور التي اخترناها لك، شاهد احدث إطلالات "عفراء ساراتش أوغلي" الجمالية بطلة مسلسل فريد.

نبذة عن قصة مسلسل فريد التركي

يحقق المسلسل التركي فريد والذي يدعى باللغة التركية مسلسل الطائر الرفراف، نجاحاً باهراً والذي بدأ عرضه في شهر سبتمبر الماضي وتحديدًا في 23 من الشهر على قناة ستار التركية، وبالرغم من الضجة الكبيرة التي أثيرت حول العمل والانتقادات الواسعة إلا أنه حقق الكثير من الأرقام القياسية وتصدر الترند بعد عرض حلقاته.

يعتبر مسلسل فريد التركي أحد الأعمال الشهيرة، وتدور أحداث المسلسل على أن يوجد عائلة تملك نفوذ كبير في منطقة عنبتا، كبيرها يدعى باسم الآغا خالص وهو المسؤول عن قرارات القصر جميعها، وهو الذي يقرر تزويج حفيده الصغير فريد، بسبب طيشه وهو شاب يعيش حياته بطريقة مستهترة غير مسؤولة.

تختار عائلة الآغا خالص لتزويج فريد فتاة جميلة تدعى سيران وهي من طبقة غنية لكن بسبب بخل الأب وحرصه الشديد على المال لا تظهر عليهم علامات الثراء، وتكشف الأحداث لاحقًا عن علاقة قديمة تربط عائلة فريد وسيران تحمل الكثير من الأسرار التي تكشف تباعًا.

أبطال مسلسل الطائر الرفراف "الطائر الرفراف"

بعد أن تم ذكر نبذة عن نبذة عن قصة مسلسل فريد التركي "الطائر الرفراف"، فمن المهم أن يتم معرفة أبطال مسلسل الطائر الرفراف "الطائر الرفراف" وأتقنوا أدوراهم فيه:

ميرت رمضان دمير - شخصية فريد

عفراء ساراتش أوغلي - شخصية سيران

سيتين تكندور - شخصية خالص آغا

أوزغي جوريل - شخصية نازلي

أوزنور سيرشلار - شخصية سومان

بيريل بوزام - شخصية سونا

بوتشي بوسا كهرمان - شخصية بيلين

دوغوكان بولات - شخصية فؤاد

هوليا ديار - شخصية شفيقة

يجيت تونكاي - شخصية جيد

غولتشن سانتيروغلو

عدد حلقات مسلسل فريد "الطائر الرفراف"

حتى الآن لم يتم تحديد عدد حلقات المسلسل التركي الناجح فريد "الطائر الرفراف".

من هي عفراء ساراتش أوغلي؟

عفراء ساراتش أوغلي Afra Saraçoğlu ممثلة شابة تركية وعارضة أزياء، ولدت في ادرميت التركية 2 ديسمبر/كانون الأول 1997م وهي من برج القوس، تتمتع عفراء بشخصية لطيفة وتمتلك كاريزما عالية، وتعتبر من الفنانات التركيات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أنهت الشابة التركية دراستها الابتدائية والثانوية في أنطاليا، ثم بدأت تعليمها الأدبي في جامعة إسكيشي، وهي تدرس حالياً في جامعة اسكي مشهور الأناضول، وشاركت في الكثير من الدعايات التجارية وعروض الأزياء، وشاركت أيضاً في الكثير من المسلسلات وأهمها مسلسل فضيلة وبناتها، مسلسل أبناء الإخوة،ومسلسل المعلم، وحالياً مسلسل فريد "الطائر الرفراف".

أما أبراز أفلام الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلي: فيلم فرصة ثانية،وفيلم الفتى السيء، وفيلم أهذا هو العشق.

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