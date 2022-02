أول فيلم للمثليين يمثل الوطن العربي.. "بشتقلك ساعات" يتجاوز الحدود

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها فيلم "أصحاب ولا أعز" بسبب جرأته، فوجئنا اليوم بفيلم آخر تجاوز حدود المحظور في المجتمعات العربية التقليدية لتناوله موضوع المثلية الجنسية بطريقة صريحة وعلنية.

سيشارك فيلم "بشتقلك ساعات" واسمه بالإنجليزية "Shall I Compare You to a Summer's Day?" في مهرجان برلين الدولي بدورته الـ72 ممثلًا مصر والوطن العربي في المهرجان هذا العام.

والجدير بالذكر أن العمل ليس مشاركًا في المسابقة الرسمية بل يشارك في قسم Form، حيث يوَّد مخرج الفيلم محمد شوقي البحث عن طريقة باستطاعتها إخراج خطاب جديد عن المثليين باستخدام أساليب تقليدية في الثقافة العربية الشعبية.









حول فيلم "بشتقلك ساعات"

تتقاطع اللقاءات الرومانسية والذكريات المؤرقة وموسيقى البوب والقصص الشعبية في مقال موسيقي ما وراء الخيال، فينبثق خطاب عاشق الكوير من الأنماط التقليدية لرواية القصص والسجلات المختلفة للغة المتجذرة بعمق في الثقافة الشعبية العربية.

ويضم العمل العديد من الأغنيات المشهوة في الوطن العربي من بينها أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وأغنية "يا حبيب لا" للفنان المصري عمرو دياب.

أحداث فيلم "بشتقلك ساعات"

الفيلم من إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك، صوِّرت أحداثه جميعها في برلين، وتدور أحداثه حول رجلان يحبان بعضهما البعض لكنهما يقعان في خلاف بسبب علاقة أحدهما الممتعددة.

أبطال فيلم "بشتقلك ساعات"

ويشارك في بطولة الفيلم، الذي أشرف على إخراجه محمد حسن شوقي، كل من دينا مسعود، التي تؤدي دور الراوية على طريقة"شهرزاد"، وأحمد الجندي، وسليم رماد، وحسن ديب، وأحمد عوض الله.