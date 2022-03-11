أيتن عامر تطرح أغنيتها الجديدة (كانت بتسهر)

طرحت الفنانة أيتن عامر أغنيتها الجديدة (كانت بتسهر) عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وهي أغنيتها الثانية بعد أغنية (بناقص) التي طرحتها مؤخرًا.

أغنية (كانت بتسهر) من كلمات آية عاطف، ألحان نورهان البغدادي، توزيع وميكس وماستر زوم.

ويقول المقطع الذي نشرته: (وفي عز لما المطرة بتغرق شوارع.. ازاي عنيها من الدموع كانت بتغرق .. يحضنها ويطبطب عليها وهو سامع .. ويقولها انسي اللي فات وتعالي نرجع).

من جهة أخرى، طرحت أيتن عامر، بوستر مسلسلها الجديد (مكتوب عليا)، الذي يشاركها البطولة الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أكرم حسني، كل من عمرو عبدالجليل، هنادى مهنا، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.