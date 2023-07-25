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أيتن عامر نحيلة و بملامح مختلفة و الجمهور: (خسيتي زيادة عن اللزوم!)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 25 تمّوز / يوليو 2023 - 03:38
أيتن عامر
أيتن عامر

البوابة-نشرت الفنانة آيتن عامر، فيديو جديدا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).و ظهرت آيتن عامر من داخل المصعد بقوام ممشوق كشف عن حسارة وزن ملحوظه، مرتدية فستانا صيفيا بألوان متعددة، 

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وقد اثارت نحالة الفنانة دهشة المتابعين ليتسائل أحد المتابعين قائلا: (إزاي بتتحكموا في الوزن يعني كنتي في مسلسل ابن الأصول تخينة دلوقتي خسيتي؟،) و قال آخر:(خسيتي زيادة عن اللزوم...)، و ردت آيتن عامر على التعليق كاتبة: (كنت لسه مخلفة ابني وزيادة الوزن طبيعية).

أيتن عامر

على جانب آخر، تنتظر أيتن عامر طرح فيلمها السينمائي الجديد (مندوب مبيعات) المقرر طرحه بالسينمات يوم 17 أغسطس /آب المُقبل. ويلعب بطولة الفيلم الى جانب آيتن، بيومي فؤاد ، أحمد فتحي و إسلام إبراهيم .

أيتن عامر

كلمات دالة:أيتن عامر

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