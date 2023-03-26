أيمن رضا يسخر من مسلسل "صبايا 6"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية الفنان السوري أيمن رضا من نجمات مسلسل "صبايا 6"، الذي يخوض السباق الرمضاني.

أيمن رضا يسخر من "صبايا 6"

في التفاصيل، صرَّح رضا مستهزءًا من اسم العمل، قائلًا: "في مسلسل عم يطلع اسمو صبايا بس الصبايا ماعادوا صبايا لازم يكون بنات الصبايا عم يمثلو دور الصبايا ".

بدورهم انقسم المتابعون بين منتقد ومدافع لتصريحات رضا، فكتبت إحداهن: "طيب أحترم نفسك واحترم المهنه ولاتقلل من عمل غيرك عيب شوماكان هم زملائك عم تعيي ع العمر على اساس انت الصغير الجمهور مبسوط انتو ليش محروء رزكن".

وأضافت أخرى: "والله للصراحة لليوم لشفت كام لقطة مو طبيعي كمية الزناخة لا حوار لا مضمون ولا في شي هادف وخصوصي ناظلي الرواس كتيرررررررر طالعة اوفرررررر ماحبيت ابداااا".

أحداث مسلسل صبايا



تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في منزل واحد، كل واحدة منهن لها حياتها الخاصة، ورغم اختلاف شخصياتهم إلَّا أن علاقة الصداقة تربطهن وتجعلهن كأسرة.

ويشارك في العمل العديد من النجمات من بينهن: جيني إسبر، وميرنا شلفون، وديما بياعة، ولين ضحية، ونظلي الرواس، وجوان الخضر، وتحل الفنان شكران مرتجى كضيفة شرف.