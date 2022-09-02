أيمن زيدان يحتفل بعيد ميلاده الـ66 بطريقته الخاصة

نشر النجم السوري أيمن زيدان، صورة جديدة له على حسابه عبر فيسبوك، صورة له بالابيض والاسود، وذلك تزامنا مع عيد ميلاده الـ66.

وأرفق زيدان الصورة بالتعليق: (ست وستون عاما رحلت بكل ما فيها.. طفولة شقية ومراهقة مجنونة.. احلام وخيبات.. أحبة رحلوا وأصدقاء غيبتهم حماقات الدنيا. اعرف ان خيانات الجسد كعادتها في خريف العمر تتوارى خلف الابواب لتعلن بصفاقة عن حضورها، لكنني لن أهابها.. سأمتشق حسام روحي وأقاتلها لأنني أؤمن أن الأرواح لا تشيخ حين نريد).

وختم الفنان كلامه بالقول: (ما عاد لدي كثير من الأماني، فقد أدركت عبث هذه الرغبة الغبية.. كل ما أصبو اليه أن أظل كما انا).

أما على الصعيد الفني، فيستعد النجم السوري أيمن زيدان، لتصوير مشاهده ببطولة المسلسل السوري (زقاق الجن) أمام النجمة أمل عرفة، و هو يدور في بيئة شامية، من تأليف محمد العاص، وإخراج تامر إسحاق.