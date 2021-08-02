أيمن زيدان بملامح صادمة لدرجة أن البعض لم يتعرف عليه!

تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة للنجم السوري أيمن زيدان والذي يعرفه الأغلب بإسم "جميل" من مسلسل يوميات مدير عام.

الصُور كانت صدمة للجمهور الذي لم يتمكن من التعرف على الفنان ليس بسبب علامات التقدم بالعمر بل بسبب علامات الحزن الواضحة على وجهه والتي أنهكته بطريقة كبيرة وقاسية. وعن سبب الحزن فكانت الصدمة التي تعرض لها بوفاة ابنه "نوار" عن عمر ناهز 19 عاماً بعد إصابته بمرض السرطان.

10 سنوات كانت قد مرت على وفاة ابن الممثل السوري إلا أنه لم يتمكن من تخطي الحزن الكبير ليومنا الحالي، وبالعودة للصورة المتداولة لـ أيمن فقد أبدى الجمهور تعاطفه من خلال عدة تعليقات كان منها "الحزن يقتل الانسان"..وتابع آخر "مسكين مضل بيه شي غير اسمه"...وجاء في تعليق أحدهم "ولا كأنه هو سبحان الله الحزن واضح بملامحه".

زيجات أيمن زيدان !

وتزوج أيمن زيدان أكثر من مرة في حياته، الأولى عندما كان في مطلع الثلاثينات من عمره زوجته الأولى والتي كانت من خارج الوسط الفني واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاما ولكن لم يقدر له الاستمرار فتم الانفصال رزق منها بأولاده غالب، حازم، نورا، نوار الذي توفي في عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.

وعاد زيدان وتزوج للمرة الثانية من الفنانة نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات جميل وهناء و لكن تم الانفصال سريعًا، دون الكشف عن الأسباب مع الاتفاق فيما بينهما أن يبقيا أصدقاء حيث عادا وشاركا سويًا في الجزء الثاني من المسلسل والذي حمل اسم ألو جميل ألو هناء

بعد طلاقه من نورمان أسعد تزوج من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني ولكن كان زواجا غير ناجح فحدث الانفصال بعد عدة شهور من إتمامه رزق منها بإبنته يمنى.

ثم عاد وتزوج من الفنانة نورمان أسعد يعد عام من انفصاله الثالث، و دام الزواج لمدة ثلاث سنوات لينفصلا مجددًا في عام 2003 بعد أن أثمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي جودي التي بقيت في حضانة والدتها .

أما الزيجة الأخيرة للفنان السوري أيمن زيدان فقد كانت في عام 2007 عندما كان يقوم ببطولة المسلسل المصري عيون ورماد فتعرف إلى السيناريست المصرية نشوى زايد ابنة الكاتب الراحل محسن زايد في مناسبة وتم الزواج في العام نفسه وما زال الزواج مستمرا لغاية الآن.

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