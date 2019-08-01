أين تشاهد الألعاب النارية في دبي خلال العيد؟

يصادف عيد الأضحى هذا العام في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس. وكالعادة، ستمتلئ المدينة بالأجواء الرائعة والنشاطات الترفيهية الثقافية، والعروض الترفيهية المتنقّلة في مراكز التسوّق في دبي. أما إذا كنت ترغب بالاحتفال مع الأضواء والألوان، فتوجّه إلى دبي فستيفال سيتي مول من 11 إلى 12 أغسطس، والذي يستضيف عروض العيد للألعاب النارية.

وقد صمّم "تخيّل"، الذي كسر الأرقام القياسية، والذي يُقام في فستيفال باي، عرضاً خاصاً لهذه المناسبة من شأنه أن يبهر الزوار من كافة الأعمار. وسيتخلّل العرض عروضاً رائعة للألعاب النارية بالتزامن مع عرض الماء والليزر والموسيقى، وذلك يومياً عند الساعة 8 والساعة 10 مساءً.

لا بدّ من الوصول باكراً إلى دبي فستيفال سيتي مول لاستكشاف المتاجر الـ350 التي يضمّها، قبل أن تختار مكانك المفضّل على الواجهة المائية لمشاهدة عروض الألعاب النارية. أو احجز طاولة في أحد المطاعم ذات الإطلالة المائية مثل "الفنر" للاستمتاع بالعرض مع عشاء شهي.

تابع جدول فعاليات دبي للمزيد من التفاصيل، أو حمّل التطبيق.