"أي ويل سي ات وين أي بيليف ات" في الخط الثالث

يستضيف غاليري الخط الثالث في السركال أفنيو، المختص بتقديم الفنانين المعاصرين من المنطقة، معرضاً جماعياً حتى 31 يوليو. يتناول معرض "أي ويل سي ات وين أي بيليف ات" موضوع الانطباعات، ويسلّط الضوء على اتعدام الانسجام بين ما هو نتوقّعه وما نراه.

موضوع المعرض مستوحى من سيكولوجيا "غيستالت" التي تأسست في ألمانيا عام 1912، والتي تعتبر أن الدماغ يدمج صورة الكل من الجزء، في جزء من الثانية. يرتكز الفنانون المشاركون في هذا المعرض على هذا الافتراض من خلال إنشاء أعمال تثير الارتباك والفشل والانطباعات الثانية.

التاريخ 15 مايو - 31 يوليو 2019 الفئة فنّون , تجارب الموقع الخط الثالث، السركال أفنيو الهاتف +971 4 341 1367 رسم الدخول الفعالية مجانيّة الدخول 10 صباحاً - 7 مساءً الموقع الإلكتروني http://www.thethirdline.com/