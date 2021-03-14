إبتسام بطمة تخرج من السجن.. وفيديو يوثق هروبها من الصحافة!

شهدت الفنانة المغربية دنيا بطمة فرحة كبيرة بعد أن تم إطلاق سراح شقيقتها إبتسام بطمة على آثر قضية ابتزاز المشاهير عن طريق حمزة مون بيبي.

وكان قد تم اعتقال إبتسام منذ أشهر بعد أن ثبت تورطها بحساب حمزة مون بيبي وكان حُكم السحن أو بالأحرى ما زال يدور حول شقيقتها دنيا بطمة المتورطة بنفس الموضوع.

بعد أن تم إطلاق سراح إبتسام، تواجدت الصحافة أمام باب السجن لتوثيق لحظة خروجها وما هي إلا لحظات حتى خرجت بطمة التي كانت ترتدي قبعة وتخفي وجهها بنظارة شمسية إضافة إلى ارتدائها للماسك الذي غطى الباقي من وجهها وركبت سيارتها بسرعة هرباً من الصحافة التي حاولت أن تأخذ منها أي تصريح.

وأبدت دنيا بدورها فرحتها بمشاركة صُورة عبر حسابها في إنستقرام وارفقتها بتعليق "صباح الخير جميعاً..اليوم هو أجمل أيام حياتي"!

يذكر أن بطمة كانت قد عقدت مؤتمر صُحفي منذ مدة وتحدثت عن برائتها وان الموضوع يحتاج لبضعة وقت لا أكثر حتى يتم الكشف عن التفاصيل كاملة.

واستفز تصريح بطمة وقتها زميلتها الفنانة المغربية سعيدة شرف التي اتهمتها بالكذب وتحدي القانون المغربي والقضاء بإطلاق مثل هذه التصريحات على الرغم من أن محاكمتها لم تنتهي بعد.

الأمر لم ينتهي هنا، سعيدة أضافت أنها تملك كافة الدلائل التي تثبت تورط بطمة وأن قضيتها ما زالت في المحكمة بثلاث جُنح بدلاً من ستة جُنح في محكمتي البداية والاستئناف والتي هي "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم"، أما عن التهم التي تم تبرئتها منها هي "بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والتهديد".

أما دنيا فقد ردت وقتها من خلال على أحد التعليقات الذي نبهها بخصوص تصريحات زميلتها سعيدة، أنه لا مجال للتلاعب بالقانون خاصةً أن الذي حضر المؤتمر معها رجل ذو خبرة كبيرة في المجال القانوني.

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