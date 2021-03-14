مشاري البلام إلى الواجهة مجدداً.. هل وفاته بسبب خطأ طبي

عادت أخبار الممثل الكويتي الراحل مشاري البلام إلى تصدر الحديث من جديد بعد التطرق إلى سبب وفاته والذي تبين أنه خطأ طبي بحسب تصريح عائلته.

وقررت زوجة الراحل ونجله توكيل المحامي الكويتي "حسين بن شيمة" لمحاسبة وزير الصحة على ما تم تداوله حول أن مشاري كان قد فقد حياته بسبب خطأ طبي والذي هو إبرة الكورتيزون التي كان قد حُقن بها أثناء رقوده داخل العناية المركزة، كما صرح والد الراحل أنه لم يتم فحصه عن فيروس كورونا الذي كان مُصاباً به قبل أخذ اللقاح وهو ما زاد الطين بلة.

وأعلن المحامي الخبر بمنشور جاء فيه "بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع كتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم".

يذكر أن وفاة الراحل كانت قد شكلت صدمة للجمهور العربي، وقد تم تداول فيديو قديم له وهو يتحدث عن خوفه من فيروس كورونا واللقاح كما أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد شاركت فيديو لشاب شبيه للراحل ونال الفيديو إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

بالحديث عن مي العيدان كانت قد فتحت باب الهجوم على الممثلة الكويتية غدير السبتي واتهمتها بأنها سبب نقل الفيروس إلى الراحل بسبب تنقلها من مكان لأخر وجاء في التغريدة بالتحديد "حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج".

إلا أن غدير لم تلتزم الصمت وهاجمت مي العيدان بفيديو شاركته واظهرت فيه محاولتها للإتصال بها إلا أن الاخيرة رفضت الإجابة، ومن ثم عادت العيدان وشاركت تغريدة توضح فيها أنها لم تقصدر غدير السبتي بل ممثلة أخرى.

نبذة عن مشاري البلام

مشاري صالح محسن البلام ولد في 12 ديسمبر 1972. أدى خلال مسيرته المهنية العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن. حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحًا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارًا أكبر. أما عن حياته العائلية فهو مُتزوج ولديه خمسة أبناء هم "صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة"، وهو ابن عم الممثل حسن البلام.

للمزيد من قسم الترفيه:

لبنى ونس تهاجم محمد رمضان بعد التسبب بإصابة ابنها نتيجة قنبلة حقيقة في موقع التصوير!

باسل خياط يطرد سارة التونسي من كواليس التصوير بسبب تصرفاتها.. وهذه الممثلة بديلتها!

تعرفوا على هشام مدكور الذي فضحته كاملة أبو ذكرى بقضية اغتصاب الأطفال