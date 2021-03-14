لبنى ونس تهاجم محمد رمضان بعد التسبب بإصابة ابنها نتيجة قنبلة حقيقة في موقع التصوير!

ما يزال اسم محمد رمضان ضمن المواضيع المتداولة حالياً بعد إصابته في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "موسى".

وكان رمضان قد شارك فيديو عبر حسابه في انستقرام أظهر الحروق التي تعرض لها في منطقة الظهر أثناء تصويره دوره في مسلسل "موسى"، وارفق الفيديو تعليق جاء فيه "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل اصابتي كانت شديدة اثناء تصوير انهاردة ولكن الحمد لله الأهم ان الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم بهون"!

يبدو أن رمضان لم يكن الوحيد الذي اُصيب خلال التصوير، إذ خلال الساعات القليلة الماضية خرجت الفنانة لبنى ونس والتي شارك ابنها مع رمضان في الإعلان عن صمتها بعد تعرض ابنها لإصابة بالغة نتيجة قنبلة وصفتها بالحقيقية.

صرحت لبنى ونس بالتالي "أنا ما عنديش مشكلة مع محمد رمضان ولكن أوجه له عتاب أن ابني كان هيموت في الإعلان بتاعه وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث"....وتابعت "عصام الوريث وضع قنبلة غير مطابقة للشروط تحت رجل ابني في الإعلان ولم يخبره بها، وغير مسموح بأن تكون هناك قنبلة حقيقية في عمل فني، دي جريمة في المهنة".

كما أكدت لبنى أن نقيب الممثلين أشرف زكي كان قد زار ابنها واطمئن على حالته وقدم المساعدة المطلوبة وأكدت أنها أخبر أشرف بأنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة بحق طاقم العمل حتى لا يقع المزيد من الأخطاء بسبب الإهمال.

قصة مسلسل موسى:

تدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات وصولاً لحقبة الستينات وبالتحديد أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وقصة العمل حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسئولية أشقائه وهو بالأصل من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة حيث يعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويقع في حب فتاة فرنسية لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق. أما عن أبطال العمل فيتواجد إلى جانب رمضان كلاً من رياض الخولي، أسماء جلال، صبري فواز، سيد رجب وغيرهم.

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