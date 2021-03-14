باسل خياط يطرد سارة التونسي من كواليس التصوير بسبب تصرفاتها.. وهذه الممثلة بديلتها!

ضجت مواقع الأخبار الفنية بخبر الشجار الكبير بين الممثل السوري باسل خياط والممثلة التونسية سارة والذي انتهى بطرد الأخيرة من كواليس العمل.

وفي التفاصيل، كانت سارة التونسي قد اعتدت على إحدى المصورات في الكواليس إلا أن باسل خياط كان لها بالمرصاد ولقنها درس بالاخلاق ليتم اتخاذ القرار رسمياً باستبعادها من المسلسل بشكل نهائي على الرغم من أنها كانت قد صورت نصف المسلسل وبالتحديد 15 حلقة.

سبب استبعاد سارة كان نتيجة تراكمات ومشاكل قد تسببت بها خلال التصوير والتي كان أولها الطلب من المنتجين أن تكون مساوية بالأجر للفنانة الكبيرة يسرى، إذ أنه كان من المفترض أن تكون البطولة من نصيب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلا أنها اعتذرت عن العمل بسبب انشغالاتها الفنية ليذهب الدور لـ سارة والتي لا تمتلك رخصة من نقابة الممثلين مما سبب توجيه عدة إنذارات لمخرج العمل خاصةً بعد تجاهل الممثلة تصحيح وضعها في النقابة.

ولم يتوقف الأمر هنا، حيث اعتادت سارة أن تأتي متأخرة على التصوير وفي إحدى المرات اضطرت يسرا لـ انتظارها لمدة 5 ساعات لتصوير مشهد يجمعهما معاً، كما أنها طالبت بأن يكون لها خبير مكياج وهو ما رفضته الشركة لأنهم يملكون فريق مُختص لجميع الممثلين.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن الممثلة المصرية أروى جودة هي البديلة التي ستقف أمام النجمة المصرية يسرا وقد عقد المخرج سامح عبدالعزيز جلسات عمل كثيفة ليتم تسليم أول 10 حلقات من العمل خلال 48 ساعة تقريباً بأمل أن يتمكن الطاقم من تسليم العمل للعرض خلال الموسم الرمضاني 2021.

العمل الذي يحمل اسم "الحرب الأهلية" تدور قصته في إطار من الإثارة والسيكودراما حول حرب أهلية بين ضرتين لزوج واحد والصراع بين أبطال العمل في مقدمتهم يسرا التي تلعب دور طبيبة تجميل تجري العديد من العمليات، ولديها من زوجها ابنة تدخلها في الكثير من الصراعات إضافةً إلى الخلافات مع زوجها لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، ويشارك في بطولة المسلسل عدة وجوه من بينهم تامر هجرس،ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد.

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