إبنة إيمان البحر درويش تنشر صور صادمة له و النقابة تتحرك

البوابة-نشرت أمنية ابنة المطرب القدير إيمان البحر درويش صورة صادمة له تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة، حيث ظهر إيمان البحر درويش و قد فقد شعره و فقد الكثير من وزنه و بملامح متغيرة للغاية، و أرفقت ابنته الصورة بتعليق: (سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش).

و قد انهالت تعليقات الجمهور على الصورة و منها: (لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب الفنان المحترم إيمان البحر درويش، لا إله إلا الله يا رب.. صورة مؤلمة بجد، ليه بتنشري صورة زي دي).

بدوره كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من وضع الفنان إيمان البحر درويش .

وقال محمد عبد الله: (نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة).