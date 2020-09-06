زين كرزون تحت الانتقادات بسبب الرسالة الحادة التي وجهتها لإحداهن.. فيديو!

أثارت الفاشينيستا الأردنية "زين كرزون" الجدل بعد أن شاركت فيديو لها وهي توجه رسالة حادة إلى إحدى الفتيات.

وفي التفاصيل، زين والتي اعتادت أن تشارك يومياتها بشكل مستمر عبر حسابها في سناب شات الذي يتابعه الملايين، فاجأت الجمهور بتعليق "بدي أمشي بالشارع وأزرع ميرمية" وأضافت "عارفين ليه؟..لأنو في وحدة ممغوصة مني رح تموت، فكل ما تنمغص خليها تشرب ميرمية من الشارع"، وختمت حديثها بالرقص على أغنية "اتدلع يا كايدهم" للفنان السعودي "عبد المجيد عبد الله".

وتعرضت زين لهجوم من رواد السوشال ميديا على خلفية الفيديو الذي شاركته، وكان من بين التعليقات "من كلامها هي المقهوره منهم مش هما، مره وحده بس تابعتها ما اقدرت اكمل هي ولا خواتها تصدعت والله"، وأضاف آخر "هذه حسباله ناس يتكلمون عنه ياعمي ماحد درء عنج روحي بس"، وعلق أحدهم "هاي تحسب مافي حرمه غيرها في الكون".

يذكر أن زين كانت قد تصدرت حديث الصحافة بشكل كبير خلال فترة شهر تقريباً والسبب خطوبتها المفاجئة من شاب يسكن بالقرب من بيتها وكان زميلاً لها في المدرسة، إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً بعد أن تم فسخ خطوبتها من الشاب الأردني المدعو "عبد الله" بعد علاقة لم تدم لشهر، وبحسب المتداول أن السبب هو القبض على الشاب بتهمة حيازة المخدرات إضافةً إلى تهم أخرى سابقة بين التجارة في الأسلحة، والقيادة تحت تأثير الكحول وتهديد بالقتل.

الخطيب السابق لزين تم إطلاق سراحه منذ أيام قليلة، وقيل أن الموضوع كان مجرد سوء تفاهم وأن الأشخاص الذين كانوا معه يوم القبض عليهم هم أصحاب المواد المخدرة وليس هو.

زين هي أخت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ولها شقيقة توأم تدعى هيا، أما والداهما فهما منفصلان منذ أكثر من 15 سنة تقريباً، وكسبت شهرتها عن طريق حسابها في سناب شات الذي يتابعه الملايين من مختلف أنحاء العالم.

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