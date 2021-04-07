إصابة أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا وياسمين صبري في العزل الصحي

كشف آخر التحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن إصابة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري بفيروس كورونا المستجد.

وثبتت إصابة أبو هشيمة بفيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة طبية يوم الثلاثاء، وبحسب المصادر فإن ياسمين صبري حاليًا تعيش حالة من القلق البالغ وخاصة بعد مغادرة زوجها المنزل للإقامة في مكان آخر ليكون بمعزل عن أسرته حماية لهم من الإصابة بالفيروس.

كما أجرت ياسمين صبري أيضًا مسحة طبية للتأكد إذا ما كانت مصابة بفيروس كورونا ولكنها لا زالت تنتظر نتيجة الفحص المقرر ظهوره مساء اليوم الأربعاء، وفي الوقت الحالي تعزل نفسها في منزلها كونها مخالطة مباشرة لزوجها ولن تخرج حتى تتأكد من عدم إصابتها.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري أثارت جدلًا كبيرًا خلال لقاء لها في إحدى المهرجانات الفنية، وذلك عندما تحدثت عن فيروس كورونا وكيفية تعاملها مع هذه الجائحة العالمية، لترد في وقتها بطريقة صدمت الجمهور، قائلة: اللي ياخذه ياخذه والي يكمل يكمل والبقاء للأقوى!".

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