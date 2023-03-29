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إصابة مؤلف "ابتسم أيها الجنرال" سامر رضوان بالسرطان.. وحالته "حرجة"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 29 آذار / مارس 2023 - 05:51
سامر رضوان
سامر رضوان

كشفت تقارير صحفية عن إصابة الكاتب والسيناريست السوري سامر رضوان ، مؤلف مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، بمرض سرطان الرئة من الدرجة الرابعة.

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إصابة سامر رضوان بالسرطان

وأشير إلى أن رضوان يرقد في المشفى منذ ما يقرب الشهر، ورغم استقرار حالته في بادئ الأمر، إلَّا أن صحته تدهورت بعد ذلك بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأتي تدهور صحة رضوان وحالته "الحرجة" تزامنًا مع عرض مسلسله "ابتسم أيها الجنرال"، من بطولة الفنان السوري مكسيم خليل.

ويُشار إلى أن رضوان قدَّم سابقًا العديد من الأعمال التي تناولت الفساد من بينها "الولادة من الخاصرة" الذي شارك في بطولته مكسيم خليل وعابد فهد، ومسلسل "دقيقة صمت" من بطولة عابد فهد وفادي صبيح وهيا مرعشلي وآخرون.

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سامر رضوان

كلمات دالة:ابتسم أيها الجنرال

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