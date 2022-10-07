إطلالة إليسا في أحدث حفلاتها تثير الجدل...تعرف على سعرها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للنجمة اللبنانية إليسا، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة شرم الشيخ، حيث تألقت بإطلالة مميزة وجريئة.



و قد اختارت ملابسها من دار أزياء Valentino، التي تتألف من قميص باللون البني مطبوع عليه ورود كبيرة باللون الابيض ويصل سعره إلى 4500 دولار، ونسقته مع (هوت شورت) بنفس الطباعة، وصل سعره إلى 1577 دولار أمريكي. وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها واعتمدت مكياج الـ(سموكي )الذي عرفت فيه منذ بداياتها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إليسا اذ قدمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي حققت نجاحاً كبيراً.