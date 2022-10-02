إليسا تعيش قصة حب جديدة.. وهذا عشقها الثاني

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أحدث أغاني الفنانة اللبنانية إليسا تتمتع بطابع الرومانسية العميقة، متسائلين عما إذا كانت تعيش قصة حب أم أنها مجرد اختيارات أعجبتها.

إليسا تكشف وقوعها بالحب

ومؤخرًا، كشفت إليسا، التي ستبلغ عامها الخمسين قريبًا، أنها تعيش قصة حب جديدة، وهذا ما دفعها لإطلاق أغانٍ رومانسية في الفترة الأخيرة، رافضةً الكشف عن تفاصيلها خلال لقاء لها في برنامج "عرب وود".

وقالت الفنانة باختصار دون الكشف عن هوية حبيبها الجديد: "اه بعيش حالة حب لكن ما عندي أي شيء أضيفه".

من جهة أخرى، أشارت أن جمهورها ومصر بالتحديد عشقها الثاني.

مواصفات شريك أحلام إليسا

ويجدر الإشارة إليه أن إليسا كشفت أنها تنجذب لصاحب الوجه الجميل المبتسم، مُشيرةً إلى أنه يلفتها به عيناه وأسنانه، كما تحبه مرح الطباع، لكنها كشفت أنها قد تنجذب بشخص لا يملك أي صفة من الصفات التي نرسمها في الذهن.

كما لفتت إلى أنها تريده يمتلك مواصفات والدها الراحل زكريا خوري، ويشبه لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، وأوضحت أنها تفضل الشاب الأسمر ذو القوام الرياضية والملامح الشرقية، كما تريده شرقي الطباع، ويغار عليها، لكنه يتفهم طبيعة عملها.

أصعب قصة حب عاشتها إليسا